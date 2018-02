‘GroenLinks gaat in 100 plaatsen meebesturen’

GroenLinks gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in meer dan honderd gemeenten meebesturen. Politiek leider Jesse Klaver zei dat zondag tijdens een partijcongres in Rotterdam. Nu maakt de partij volgens een woordvoerder in 64 plaatsen deel uit van het college van B en W.

Volgens Klaver zal GroenLinks wethouders leveren in onder meer de vier grote steden, en de grootste partij worden in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Ook in Rotterdam zal GroenLinks het goed doen, voorspelde Klaver. Hij denkt dat ,,de stad op het punt staat van een politieke ommekeer’’, waarbij rechts gaat verliezen en links winnen.

Klaver blikte in zijn speech terug op de kabinetsformatie. Daarin zat GroenLinks aanvankelijk om tafel met VVD, CDA en D66, maar haakte uiteindelijk af. Volgens Klaver eisten de andere partijen dat GroenLinks ‘de bestuurlijke werkelijkheid’ accepteerde en zijn principes verloochende. ,,Het is niet dat andere partijen geen idealen hebben, maar wij houden er aan vast. Wij gooien onze kroonjuwelen niet het raam uit’’, zei Klaver. Het laatste was een sneer naar D66, dat instemde met het schrappen van het raadgevend referendum waarvoor deze partij zich eerder sterk maakte.

Voor het congres in Rotterdam hadden zich volgens GroenLinks meer dan 2500 personen aangemeld. Klaver kondigde aan dat zijn partij op 9 september ,,net voor het kabinet zijn eerste begroting presenteert duizenden mensen gaat samenbrengen’’ in AFAS Live (de voormalige Heineken Music Hall) in Amsterdam. Het moet een ,,feest van verbinding, een demonstratie van vergeten Nederlanders en een rally voor rechtvaardigheid’’ worden.