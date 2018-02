Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk

In het Groningse Oldekerk is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal gaat het om 36.000 vogels, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een straal van een kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven, maar er zijn er wel twee in een gebied van drie kilometer vanaf het bedrijf. Die worden onderzocht.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht. De ophokplicht werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht en bleef dat toen ruim vijf maanden.