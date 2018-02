Kind ‘onder dwang’ meegenomen in Eersel

In de Brabantse plaats Eersel is op straat een klein kind ontvoerd. Het kind is volgens de politie ,,onder dwang meegenomen”. Dat gebeurde maandagmorgen op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat.

De politie is een grote zoekactie begonnen naar de dader, die vermoedelijk met het kind is weggereden in een donkere Mercedes In een burgernetbericht is omwonenden gevraagd om meer informatie over de situatie.

Volgens lokale media liep de vrouw de supermarkt uit met in haar armen een Maxi-Cosi met het kindje. De dader zou deze uit haar armen hebben gegrist. De politie denkt dat het om een zaak in de ,,relationele sfeer” gaat.

Mensen die de donkere auto zien, kunnen direct met 112 bellen.