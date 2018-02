Lijk gevonden in water Ypenburg

De politie heeft maandagavond in het water bij de Haagse straat Böttgerwater in de wijk Ypenburg een stoffelijk overschot gevonden. Politie en duikers waren daar sinds maandagmiddag op zoek naar de vermiste zeventienjarige Orlando Boldewijn. De politie meldde dat de identiteit nog moet worden vastgesteld en het niet zeker is dat het om Orlando gaat..

De jongen verdween op 18 februari na een afspraak in Den Haag. Sindsdien was er niets meer van hem vernomen, ook zijn mobiele telefoon werd niet meer gebruikt.

De jongen had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis. De politie heeft de man gesproken met wie Boldewijn had afgesproken en die gaf aan dat hij Boldewijn na hun ontmoeting heeft afgezet op de Böttgerwater. Daarom zochten duikers op die locatie.

Volgens de man met wie de jongen een ontmoeting had, zou Boldewijn vanaf Ypenburg richting Rotterdam vertrekken.

Orlando maakte geregeld afspraken via sites en apps. Vrienden en familie lieten weten dat hij na deze afspraken nooit wegbleef. Ook miste hij nooit school- of werkverplichtingen.