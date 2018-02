Olympische ploeg geland op Schiphol

Het vliegtuig met daarin TeamNL, de Nederlandse olympische deelnemers en hun trainers en begeleiders is maandagmiddag om 16.15 uur geland op luchthaven Schiphol. Het KLM-toestel dat kwam uit Seoul werd het laatste deel van de vlucht traditioneel begeleid door twee F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht.

De Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen van Pyeongchang gaan aan het begin van de avond richting het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar worden de sporters welkom geheten. Die plek is inmiddels omgevormd tot een kunstijsbaan, waar over twee weken het WK allround wordt gehouden.

Twintig medailles behaalde TeamNL in Zuid-Korea. Kjeld Nuis, de schaatser die goed was voor twee gouden plakken, ontbreekt in Amsterdam. Hij moet naar China waar volgende week het WK sprint wordt verreden.