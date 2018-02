KNMI waarschuwt voor gladheid

Sneeuwval en resten van sneeuw kunnen zorgen voor gladheid, waarschuwen het KNMI en Rijkswaterstaat. Verkeer in het midden en oosten van het land moet opletten, aldus Rijkswaterstaat, dat de strooiwagens daar laat rijden om ongelukken door gladheid te voorkomen.

De waarschuwing van het KNMI geldt niet voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Op de Waddeneilanden kunnen stuifsneeuw en sneeuwresten komende nacht en woensdag voor overlast zorgen.

Door de combinatie van de lage temperatuur en de aantrekkende oostenwind, wordt het vannacht koud. Rond middernacht ligt de gevoelstemperatuur in de noordelijke en oostelijke provincies onder de min 15 graden, aldus het KNMI. Woensdag blijft het droog, maar koud. De zon laat zich zien, maar de gevoelstemperatuur blijft overdag steken rond de min 10 graden. In de avond voelt het nog killer aan en komt de gevoelstemperatuur in het hele land onder de min 15 graden.