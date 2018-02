Omstandigheden rond dood Orlando nog raadsel

De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd in de laatste uren van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de zeventienjarige jongen, die ruim een week vermist was, werd maandag in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Hij had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis. Er is volgens de politie nadrukkelijk nog geen verdachte in beeld.

Om meer duidelijkheid over zijn dood te krijgen deelt de politie flyers uit in de omgeving en zijn zogenoemde stoepborden neergezet, waarmee getuigen wordt gevraagd zich vooral te melden.

,,De kleinste details kunnen cruciaal zijn in een onderzoek als dit”, aldus Dirk Roest die het politieonderzoek leidt. ,,Het is ons nog onduidelijk wat er met de jongen is gebeurd sinds zondag einde van de dag en aan welk scenario we moeten denken.” Onbekend is ook hoe en waardoor Orlando in het water is terechtgekomen. Op het lichaam wordt sectie verricht.

Vanwege het sporenonderzoek in Ypenburg gaat een geplande herdenking voor Orlando daar dinsdag niet door. ,,We worden vriendelijk verzocht niet naar de plek te gaan om de politie alle ruimte te geven”, schrijven de organisatoren van de wake op Facebook. ,,Jullie zijn welkom in de cafetaria van theater de Vaillant in Den Haag om 18.00 om samen te zijn en elkaar te steunen.”

Over een paar dagen zal er ook een herdenking in Ypenburg zijn, schrijven de initiatiefnemers.