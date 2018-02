Omstreden Muur van Mussert rijksmonument

Na jaren discussie wordt de omstreden Muur van Mussert in Lunteren (gemeente Ede) alsnog rijksmonument. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB, de Nederlandse nationaal-socialistische partij die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft de procedure in gang gezet om de muur een beschermde status te geven. Zij doet dit na een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

,,De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uit maakt van onze geschiedenis. We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren”, aldus de bewindsvrouw. ,,De Muur is een overblijfsel van een tijdperk waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden.”

NSB-leider Anton Mussert hield er van 1936 tot 1940 toespraken. Vele duizenden NSB-leden kwamen er elk jaar bijeen. Van het nationaalsocialistische complex is nu alleen nog de enorme muur en een deel van het amfitheater over.

De muur staat op particulier terrein. De eigenaar wilde de restanten slopen om zijn camping De Goudsberg te kunnen opknappen. Het Rijk schoof een beslissing over een erfgoedstatus jaren voor zich uit.