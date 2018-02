Ook Kees Boonman naar Omroep MAX

Politiek commentator Kees Boonman gaat aan de slag voor Omroep Max. Ruim twee maanden na zijn afscheid bij het radioprogramma Kamerbreed keert Boonman terug op NPO Radio 1 en doet hij elke zaterdagochtend in het programma Nieuwsweekend verslag van de politieke arena, meldt Omroep MAX. Eerder stapte het radioduo Mieke van der Weij en Peter de Bie over naar Omroep MAX om Nieuwsweekend te presenteren.

Boonman presenteerde elf jaar Kamerbreed op NPO Radio 1 dat in december vorig jaar ophield te bestaan. Met zijn wekelijkse analyse in Nieuwsweekend is hij terug op de zender. Boonman: ,,Politiek gaat iedereen aan, al is het soms niet voor iedereen te begrijpen. Wat politici niet zeggen is dikwijls belangrijker dan wat ze wel zeggen. Als je het verhaal een kwartslag draait, kom je er vaak achter wat wordt bedoeld. En dat verhaal vertel ik graag.”