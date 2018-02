Opkomst Sint-Maarten niet extra laag

In tegenstelling tot wat vooraf werd gevreesd, is de opkomst maandag bij de parlementsverkiezingen op Sint-Maarten niet extra laag. Uiteindelijk is 62 procent van de 22.559 kiesgerechtigden gaan stemmen.

In de meest recente verkiezingen in 2016 was de opkomst nog 65 procent.

Door de verwoestingen die orkaan Irma in september vorig jaar aanrichtte, zijn veel mensen van het eiland vertrokken. Veel eilandbewoners wonen ook niet meer in hun eigen huis maar op een ander adres.

De verspreiding van de stembiljetten verliep daardoor niet vlekkeloos en gevreesd werd voor een extra lage opkomst. In de praktijk viel dat mee. De verkiezingen verliepen verder zonder incidenten.

De stembureaus sloten op Sint-Maarten om 20.00 uur, voor middernacht (5.00 uur Nederlandse tijd) wordt de uitslag verwacht.