Ouders baby Hannah werken mee aan uitlevering

De ouders die maandag hun eigen baby vanuit Eersel ontvoerden en meenamen naar Duitsland zullen zich niet verzetten tegen uitlevering aan Nederland. De advocaten van vader Rowan S. en moeder Kim de L. hebben dat dinsdag laten weten.

De ouders en de baby werden maandagavond na een intensieve speurtocht op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim gevonden en aangehouden.

In Duitsland was dinsdag een zitting over de uitlevering, aldus advocaat Hakima Frites van vader Rowan S. Meer kon ze niet zeggen. Ook over de motieven van de man om zijn zes maanden oude kindje, dat bij een pleeggezin woonde, mee te nemen, kan ze niks kwijt. Wel benadrukt ze dat haar cliƫnt zich niet herkent in het beeld dat in de media van hem wordt geschetst.

Het babymeisje werd in oktober vorig jaar uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In het ziekenhuis werden bij haar gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Haar ouders werden aangehouden wegens mishandeling, maar ook weer vrijgelaten. Zij ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld.

Advocate Anne Winters laat weten dat moeder Kim de L. erg aangedaan is door de gebeurtenissen en niks liever wil dat ze snel wordt herenigd met haar dochtertje.