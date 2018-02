Vaarverbod in grachten Amsterdam voor ijspret

De Amsterdamse waterbeheerder Waternet sluit delen van de grachten voor vaarverkeer. Daarnaast gaat een deel van de sluizen, gemalen en noodkeringen dicht waardoor het water minder snel stroomt. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het dunne laagje ijs op de grachten kan groeien en schaatspret in de Amsterdamse binnenstad mogelijk wordt.

Het vaarverbod heeft twee fases, waarvan de eerste nu ingaat. In deze fase gaan onder andere delen van de Keizersgracht, Prinsengracht en Egelantiersgracht dicht voor plezier- en rondvaart. In de tweede fase kan Waternet een groter deel van de grachten afsluiten. Waternet doet dit pas als er een voorspelling is van minstens vijf dagen en nachten matige tot strenge nachtvorst.

De laatste keer dat Amsterdammers door de binnenstad konden schaatsen was in 2012.