Meer dan de helft van de studenten leent meer geld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan ze voor hun studie nodig hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De rente is laag, wat ook meteen een van de redenen is waarom er maximaal geld wordt geleend. Maar wat doen studenten met al dat geld?

Het lenen van geld onder studenten is echt iets van deze tijd, omdat onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel de basisbeurs is komen te vervallen. Daarbij blijven steeds meer eerste- en tweedejaarsstudenten door het huidige leenstelsel thuis wonen. In 2015 was dit nog 39 procent, in 2017 56 procent.

Studenten lenen gemiddeld 484 euro per maand, met een maximum van rond de 12.000 euro per jaar. 60 procent van de studenten leent om hun noodzakelijke lasten, zoals boodschappen en collegegeld, te kunnen betalen. Daarnaast leent bijna de helft, omdat hun ouders niet of onvoldoende kunnen financieren. Een kwart van de studenten leent echter maximaal zonder te kijken of ze dat geld nodig hebben.

Sparen

Gemiddeld wordt er door studenten 146 euro per maand gespaard. De meeste van hen willen graag geld achter de hand hebben voor na hun studie. Ook wordt er geld gespaard voor de financiering van een eerste huis. Geld achter de hand hebben, is altijd verstandig. Studenten betalen nauwelijks rente en de regels omtrent aflossing zijn erg ruim.

Beleggen

Geld verdienen met je studielening: dat klinkt voor studenten zeker goed in de oren. Naast het sparen is het onder studenten steeds populairder om hun geld te beleggen. Ze kunnen hiermee meer rendement behalen dan de studielening kost.

Het voordeel van twintigers die beleggen, is dat de kans groot is dat ze een aardig rendement behalen op de lange termijn, tegen overzichtelijke risico’s. Mits ze hun geld op een verstandige manier beleggen, bijvoorbeeld door obligaties of aandelen te kopen. Het is uiteraard wel belangrijk dat de studielening wordt terugbetaald en dat de financiële huishouding op orde is.

Tot slot zijn er natuurlijk ook studenten die niet lenen en naast de studie werkervaring op doen; goed voor het beperken van de studieschuld en voor de opbouw van hun cv.