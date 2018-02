Zo haal je snel en in één keer je rijbewijs

39 procent van de Nederlanders heeft geen rijbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersadviesbureau Crow-KpVV. Behoor jij tot deze groep en wil jij hier verandering in brengen? Wij zetten tips voor je op een rij om zo snel mogelijk je rijbewijs te halen.

Om te beginnen zijn er in Nederland vijf soorten rijbewijzen: A, B, C, D en E. De A staat voor het motorrijbewijs, B geldt voor auto’s, C voor vrachtwagens en D voor bussen. Het E rijbewijs kun je alleen behalen als je het B rijbewijs op zak hebt. Met het zogenoemde BE rijbewijs heb je de bevoegdheid om met zwaardere aanhangwagens en opleggers te rijden.

Vraag naar het slagingspercentage

Voordat je start met lessen is het belangrijk om een goede rijschool te vinden. Zo is het raadzaam om te vragen hoeveel procent van de leerlingen de eerste keer slagen voor hun praktijkexamen bij de desbetreffende rijschool. Ook is het fijn om te weten waar je aan toe bent. Bij Rijschool Nijmegen krijg je bijvoorbeeld een proefles, persoonlijk lesadvies en een tussentijdse evaluatie.

Neem rijlessen van 120 minuten

Het is aan te raden om minimaal één keer per week te lessen, anders vergeet je wat je geleerd hebt en zet je weer een stapje terug. Verder duren lessen gemiddeld 60 minuten. Het is echter raadzaam om 120 minuten achter elkaar de weg op te gaan. Waarom? Je hebt even nodig om in te komen en je bent vaak tijd kwijt aan het ophalen of afzetten van een andere leerling. Bovendien kun je tijdens een dubbele les meerdere verkeerssituaties en routes oefenen.

Ga op verschillende tijdstippen de weg op

In de spits rijden is heel anders dan als er geen hond te bekennen is. Ook is het niet hetzelfde om de weg op te gaan in het donker als op klaarlichte dag. Les daarom op verschillende tijden. Zo ben je op alle verkeerssituaties voorbereid.

Plan je rijexamen in om tien uur ’s ochtends

Inhakend op de voorgaande tip: plan je rijexamen in op een ‘slimme’ tijd. Tijdens de spits is het af te raden om je rijexamen te doen. Het is dan vaak druk op de weg, waardoor de kans groter is dat je een fout maakt. Wat wel een goed tijdstip is? Tien uur ’s ochtends. De spits is dan voorbij en om deze tijd zijn mensen in het algemeen het meest alert. Bovendien hoef je dan niet de hele dag te stressen tot je examen plaatsvindt.

Duik meteen de theorie in

De meeste leerlingen wachten met het leren van hun theorie tot het laatste moment. Dat is zonde. Als je al aan het begin van je rijlessen begint met leren van de regels, kan je deze tijdens het lessen meteen toepassen. In de praktijk leer je toch het meest. Hierdoor zal je de stof ook makkelijker onthouden.

Wees zelfverzekerd en besluitvaardig

Bij het praktijkexamen draait het voornamelijk om zelfverzekerd rijden en besluitvaardig zijn. Heb je een foutje gemaakt? Schiet dan niet meteen in de stress. Tijdens het rijexamen hoef je niet perfect te rijden, wel is het belangrijk dat je voldoende de rijvaardigheden beheerst. Als je een fout veilig en vol overtuiging oplost, kan het zijn dat het papiertje nog niet aan jou voorbij gaat.