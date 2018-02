CDA wil debat met Kaag over misstanden Oxfam

Het CDA wil een debat met minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag over de misstanden bij Oxfam in Haïti. De minister liet dinsdag in antwoord op Kamervragen weten dat er Nederlands belastinggeld is besteed bij activiteiten van de Britse tak van Oxfam in Haïti.

De Britse afdeling van de hulporganisatie kwam onder vuur te liggen omdat Britse medewerkers zich in 2011 in Haïti schuldig hadden gemaakt aan seksfeesten met minderjarige prostituees. De minister bevestigde in de brief ook dat het kabinet en de Algemene Rekenkamer sinds 18 april 2012 op de hoogte waren van een intern rapport over de misdragingen.

,,De Rekenkamer schreef uitgebreid rapport over hulp Haïti en wist van misbruik. Waarom staat hier niks over in aanbeveling?”, laat CDA-Kamerlid Anne Kuik via Twitter weten. ,,De regering wist in 2012 van misbruik maar deed schijnbaar niets met Oxfam-rapporten. Wat heeft het ministerie gedaan met de ontvangen informatie?”

Minister Kaag schrijft de Tweede Kamer dat Oxfam Novib 15 miljoen euro heeft ontvangen uit het geld dat was opgehaald door de Samenwerkende Hulp Organisaties-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’. De totale opbrengst van deze actie was 111 miljoen euro, waarvan 41,7 miljoen euro door de overheid was bijgedragen.

Van dat geld is 8,3 miljoen euro besteed via Oxfam GB, waarvan 5,2 miljoen euro aan noodhulp in 2010, 1,6 miljoen euro in 2011 en 1,4 miljoen aan wederopbouw. Een externe accountant heeft geconcludeerde dat er geen fraude is gepleegd met hulpgelden. De Algemene Rekenkamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken waren van dat rapport op de hoogte.