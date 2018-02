Hoge opkomst DNA-onderzoek Heibloem

Meer dan 90 procent van de daartoe opgeroepen mannen heeft de afgelopen vier dagen in Heibloem (Limburg) DNA afgestaan in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. In totaal kregen in het dorpje zo’n 400 mannen een uitnodiging om wangslijm af te staan.

De elfjarige Nicky uit Heibloem werd in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide dood teruggevonden. Een dader is nooit gevonden. Het zaterdag begonnen grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek moet die dader op het spoor komen. In totaal kregen zo’n 21.500 mannen een oproep om DNA af te staan.

De politie toonde zich woensdag tevreden over de deelname in Heibloem. De opkomst bevestigt eerdere signalen dat in het dorp een hoge bereidheid bestaat om DNA af te staan, aldus de politie.

De politie roept de mannen uit Heibloem die zich nog niet hebben gemeld voor een DNA-afname, op dit alsnog te doen. Ze zijn wellicht thuis gebleven als gevolg van de griep of door het slechte weer, aldus een woordvoerder van de politie. Daarnaast zijn dinsdag brieven verstuurd aan mannen die in 1998 in Heibloem woonden maar sindsdien verhuisd zijn. Zij kunnen tussen 12 en 18 maart nog DNA afstaan.

Voor de afname van wangslijm was in Heibloem vier dagen uitgetrokken. Ook in Landgraaf, Brunssum en Heerlen wordt nog DNA van mannelijke inwoners afgenomen. Het totale DNA-onderzoek loopt nog tot en met 18 maart.

De afgelopen vier dagen hebben zich in totaal 4179 mannen gemeld bij de DNA-afnamepunten. Dat zijn er zo’n duizend per dag. De politie noemt deze opkomst ,,redelijk goed”.