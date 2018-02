IJsbrekers op IJsselmeer

Op het IJsselmeer zijn woensdag twee ijsbrekers in actie gekomen. Zij moeten ervoor zorgen dat de vaarweg tussen Amsterdam en Lelystad begaanbaar blijft. ,,We kregen een signaal dat een schip niet zelfstandig door het ijs kwam”, aldus Rijkswaterstaat. Het is de eerste keer in ongeveer vijf jaar tijd dat de hulp van ijsbrekers nodig is.

De dienst heeft ook ijsbrekers paraat bij de randmeren bij Flevoland en bij het Twentekanaal. Daarnaast staan ijsbrekers klaar om de kanalen tussen Lemmer en Delfzijl begaanbaar te houden. Dat zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Op sommige wateren mogen alleen hulpdiensten en binnenvaartschepen komen. Voor pleziervaart is het te gevaarlijk vanwege drijfijs.