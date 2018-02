Drukte op de weg rond Amsterdam door sneeuw

Rond Amsterdam is woensdag sprake van een flinke ochtendspits vanwege gladheid door sneeuwval. Iets voor 08.00 uur stond in het hele land 180 kilometer file, waarvan de meeste files zich voordoen rond de hoofdstad, meldt de ANWB.

De 180 kilometer file is gemiddeld voor 08.00 uur op een woensdag, maar aangezien het voorjaarsvakantie is, had er eigenlijk minder moeten staan. ,,Daarom valt het toch wel op’’, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zijn twee ongelukken gebeurd, een bij Naarden en wat verderop bij Diemen. Op beide plekken is een rijstrook dicht. Bij elkaar staat er 18 kilometer file. Bij Naarden slipte een auto door de gladheid en belandde tegen de vangrail. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer vanwege de gladheid over twintig kilometer langzaam tussen Maarssen en knooppunt Holendrecht.

De verwachting is dat het verkeersbeeld tot ongeveer 09.00 uur er ongeveer hetzelfde blijft. Daarna klaart het weer op en zullen de problemen op de weg snel oplossen.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt dat het in het hele land, met uitzondering van het zuiden, plaatselijk glad zijn kan zijn door sneeuwresten of lichte sneeuwval.

Volgens Weeronline wordt het woensdag met maxima van -1 in Zeeland tot -4 graden in het noordoosten de koudste dag van de winter. In De Bilt wordt het naar verwachting maximaal -2 graden. Daarmee wordt woensdag de eerste officiële ijsdag van de winter en de koudste 28 februari ooit gemeten. Het oude record van -1,6 graden stamt uit 1904.

Woensdagmiddag vriest het voor het gevoel 10 tot 14 graden en in de nacht van woensdag op donderdag wordt het opnieuw ijskoud met -8 graden in de Randstad tot lokaal -11 aan de Duitse grens. Donderdagochtend vroeg worden de laagste waarden behaald en voelt het aan als -15 tot -20 graden. De kou wordt in het weekend geleidelijk verdreven.