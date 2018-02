Nabestaanden MH17 eisen excuses Wilders

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 willen dat Geert Wilders zijn excuses maakt voor het dragen van een vriendschapsspeldje tijdens het lopende bezoek van de PVV-leider aan Rusland.

De Stichting Vliegramp MH17 keurt de actie van Wilders ,,met kracht af”, zo meldt de organisatie op Twitter. Volgens de stichting is Rusland betrokken bij ,,de moord op 298 burgers”. ,,Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een Kamerlid is ongepast. Excuses aan nabestaanden is op zijn plaats”, aldus de organisatie.

Geert Wilders plaatste in de nacht van dinsdag op woensdag een foto van een speldje op zijn revers met een Nederlandse en Russische vlag met de tekst: ,,Ik draag het hier met trots. Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld.”

In een reactie gaat Wilders niet in op de roep om excuses of op het dragen van het vriendschapsspeldje, maar benadrukt hij dat goede banden met Rusland ,,noodzakelijk en gewenst” zijn. ,,Bij ieder gesprek stel ik ook aan de orde dat Rusland moet meewerken met betrekking tot MH17. Dat kan beter in goed overleg dan in vijandschap.”

Wilders is deze week op bezoek in Rusland en bezoekt onder meer de Doema, het Russische parlement. Vrijdag wordt hij ontvangen door de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.

De PVV-leider kondigde zijn bezoek eerder deze maand aan. ,,Het is tijd voor Realpolitiek ipv Russofobie!”, twitterde hij.