NTR en NPO gaan Twan Huys missen

Twan Huys maakt een sprong in het diepe door na 25 jaar de publiek omroep te verruilen voor de presentatie van RTL Late Night.

Huys (53) is presentator van de programma’s Nieuwsuur en College Tour. Hij bedacht het format van het interviewprogramma College Tour zelf. Het programma is al sinds 2007 te zien bij de NPO. In elke aflevering interviewt hij samen met studenten een bekend persoon uit binnen- of buitenland.

Deze week sloot College Tour het seizoen af met een kwade Michael Wolff. De schrijver van de bestseller Fire and Fury over Donald Trump raakte tijdens de opnames geïrriteerd en maakte een sneer over de interviewkwaliteiten van Huys. Wolff besloot daarop alle volgende interviews in Nederland en België te annuleren.

De voormalig Amerika-correspondent haalde daarnaast het Correspondents’ Diner naar Nederland, met premier Mark Rutte in de rol van grappenmaker. Huys werkte zeven jaar als correspondent in de Verenigde Staten. Hij deed verslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de aanslagen in Washington en New York, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de verwoestingen in New Orleans door orkaan Katrina.

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje benadrukt dat Twan Huys veel heeft betekend voor Nieuwsuur en NOVA: ,,De NTR verliest een gedreven presentator en journalist in hart en nieren. Maar dat hij na zo’n lange periode een nieuwe stap wil maken, begrijp ik ook. We zullen hem missen, en wensen hem uiteraard alle voorspoed.”

Frans Klein, directeur televisie NPO zegt het jammer te vinden dat Twan Huys de publieke omroep verlaat. ,,Hij is een typische publieke omroep-man. Als kritisch journalist belichtte hij álle kanten van de samenleving”, omschrijft Klein de presentator. ,,We zullen zijn veelzijdigheid missen.”