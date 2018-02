‘Processen KLM komen langzaam weer op gang’

De storing bij KLM op Schiphol is nog niet opgelost, maar volgens een woordvoerder van de luchthaven ,,worden de processen mondjesmaat weer opgestart”. ,,Hier en daar vertrekt weer een vliegtuig, maar de verwachting is dat we zeker nog een uur last zullen hebben van verstoringen”, zei de woordvoerder tegen 15.00 uur.

Toestellen van KLM konden door de storing woensdagmiddag niet vertrekken. KLM zelf meldt dat zijn zogeheten servicecentra niet of slecht bereikbaar zijn door een stroomstoring. ,,Door de storing lopen verschillende vluchten momenteel vertraging op. De toestellen die al vertrokken zijn ondervinden geen hinder, de vliegveiligheid is niet in het geding”, aldus KLM.

De luchtvaartmaatschappij stelt dat nog niet duidelijk is wanneer het probleem zal zijn verholpen. ,,Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.” Andere luchtvaartmaatschappijen ondervinden geen hinder.