‘Refurbished iPhones van matige kwaliteit’

Opgelapte iPhones, zogeheten refurbished toestellen, zijn lang niet altijd een goed alternatief voor een nieuw toestel. De toestellen zijn meestal niet veel goedkoper dan nieuwe en presteren vaak minder, stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.

De bond onderzocht achttien iPhones. Slechts zes daarvan werden beoordeeld als een ‘goede deal’. De telefoons werden in de best beschikbare conditie gekocht bij negen aanbieders. Volgens de onderzoekers zijn de smartphones gemiddeld 72 euro, ofwel 17 procent, goedkoper dan een nieuw toestel. In een enkel geval was een opgekalefaterd toestel zelfs duurder dan een nieuwe.

,,Hoewel de winkels toestellen als ‘nieuw’ of ‘vrijwel niet van nieuw te onderscheiden’ bestempelden, mankeerde er toch wel het een en ander aan. Zo voorziet geen enkel bedrijf alle telefoons van een nieuwe accu, terwijl dit een cruciaal onderdeel is. Veel batterijen presteerden dan ook matig”, aldus de Consumentenbond. Daarnaast zijn de toestellen vaak vuil en hebben sporen van slijtage.