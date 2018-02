Schiphol: geen extra vluchten in de zomer

Schiphol gaat vluchtcapaciteit die is overgebleven uit de winter niet inzetten in de zomer. Een woordvoerder heeft berichtgeving hierover door de website Upinthesky bevestigd.

Schiphol heeft de mogelijkheid om in de zomer tweeduizend meer vluchten te laten plaatsvinden op de luchthaven. Deze capaciteit resteert uit het winterseizoen, omdat luchtvaartmaatschappijen deze vluchtmogelijkheden, zogenoemde slots, niet hadden gebruikt. Maar de luchthaven ziet daarvan af.

De reden daarvoor is dat Schiphol sowieso al grote reizigersdrukte verwacht op de luchthaven, mede doordat luchtvaartmaatschappijen naar verwachting grotere vliegtuigen inzetten. Daarnaast wil Schiphol grote drukte op piekmomenten in de vertrekhallen voorkomen. Ook ervaringen die in de meivakantie vorig jaar werden opgedaan, spelen een rol, zegt een woordvoerder. Toen ontstonden er lange wachtrijen die leidden tot onvrede onder reizigers.

Vorig jaar werden resterende vluchten uit de winter, 9400 in totaal, wel ‘meegenomen’ naar de zomer.