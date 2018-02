Stroomstoring door Apache kost 1,3 miljoen

De door een Apache-helikopter veroorzaakte stroomstoring in de omgeving van Culemborg van vorig jaar heeft netbeheerder Alliander bijna 1,3 miljoen euro gekost aan compensatie. Doordat de gevechtshelikopter in november tegen een bliksemafleider van een hoogspanningskabel vloog, zaten bijna 26.000 adressen urenlang zonder stroom. De gedupeerden krijgen elk 35 euro aan compensatie, zei een woordvoerder van Alliander na berichtgeving door het AD.

Gedupeerde huishoudens krijgen een compensatie als ze langer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten. De netbeheerder gaat deze compensatiekosten verhalen op Defensie, zei de woordvoerder. Ook de kosten van de herstelwerkzaamheden van de hoogspanningslijn worden op Defensie verhaald, maar het is nog niet bekend hoe groot deze schade is, omdat sommige herstelwerkzaamheden op een later tijdstip worden uitgevoerd.

De helikopter landde na het ongeluk in een weiland.