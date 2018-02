Vertraagde levering na inbraak MediaMarkt

Klanten die iets besteld hebben bij elektronicaconcern MediaMarkt krijgen mogelijk te maken met de gevolgen van een inbraak in het distributiecentrum in Nieuwegein eerder deze week. Het elektronicabedrijf heeft laten weten dat er is ingebroken, dat de politie onderzoek doet en dat bestellingen niet verzendklaar gemaakt kunnen worden.

De politie bevestigde dat er een inbraak is geweest bij een distributiecentrum aan de Inundatiedok, waarin onder meer MediaMarkt maar ook andere bedrijven zitten. Volgens de politie zijn veel waardevolle spullen weggenomen, zoals mobiele telefoons, tablets en laptops.

MediaMarkt verwacht dat vrijdag meer bekend is over wanneer klanten bestelde producten kunnen verwachten.