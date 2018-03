De Eerste Kamer herdenkt dinsdag oud-premier Ruud Lubbers, die op 14 februari overleed. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol en premier Mark Rutte zullen een toespraak houden. Lubbers (CDA), geboren in 1939, was minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde in die tijd drie kabinetten. De Tweede Kamer stond vorige week stil bij zijn overlijden.