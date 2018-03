Geen vervolging Ollongren na aangifte Baudet

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wordt niet vervolgd voor smaad en laster. Dat laat het Openbaar Ministerie in Amsterdam weten. Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, had aangifte tegen Ollongren gedaan. Maar volgens het OM heeft zij geen strafbare feiten gepleegd.

Aanleiding voor de aangifte was een lezing die Ollongren onlangs in Nijmegen hield en waarin zij Baudet beschuldigde van het betrekken van ras in het politieke debat. Ze verwees naar een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing. Die zei ooit in een interview dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen. In een debat met Femke Halsema weigerde Baudet daarna afstand te nemen van die uitspraak. Volgens Ollongren ,,gaat FVD verder waar de PVV ophoudt”.

,,In de wet staan ‘delictsbestanddelen’ waarmee je kunt bepalen of iets smaad of laster is. De beschuldiging moet bijvoorbeeld iets van een misdrijf of ernstige overtreding bevatten. De uitlatingen van de minister voldoen daar in onze ogen niet aan”, licht een woordvoerder van het OM toe. Als Baudet het niet met de beslissing eens is, kan hij bij het gerechtshof in Amsterdam een klacht indienen.