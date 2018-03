Nieuw middel tegen hepatitis C in basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Het gaat om het geneesmiddel Maviret, maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) bekend.

Het besluit volgt op gunstige onderhandelingen met de fabrikant over de prijs van het middel. Het nieuwe medicijn mag worden gebruikt bij alle patiƫnten met de chronische besmettelijke ziekte.

Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden.