Ruim miljoen kijkers ‘Licht uit, spot aan’

Ruim 1,1 miljoen mensen hebben woensdagavond gekeken naar de herhaling van Eén van de acht. Een aflevering van het legendarische quizprogramma uit het begin van de jaren zeventig werd herhaald vanwege het overlijden van presentatrice Mies Bouwman.

Het was de 25e aflevering die op NPO1 te zien was. Het programma, waarin Bouwman de bekende uitdrukking ‘Licht uit, spot aan’ muntte, staat op de vijfde plaats in de lijst van 25 best bekeken programma’s van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

De woensdaguitzending van RTL Late Night, waarin presentator Humberto Tan zijn vertrek aankondigde, is hekkensluiter op die lijst. De talkshow op RTL4 boeide niet meer dan 421.000 kijkers. Het programma trok in de eerste jaren het dubbele aantal, maar moest terrein prijsgeven aan Jeroen Pauw en Eva Jinek. Tan wordt opgevolgd door Twan Huys.