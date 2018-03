Topdrukte bij Wegenwacht ANWB

Het is donderdag erg druk bij de ANWB Alarmcentrale en de Wegenwacht vanwege het grote aantal pechgevallen. ,,Ondanks de extra bezetting aan de telefoon en op de weg, lopen de wachttijden op. U moet dus langer wachten dan u van ons gewend bent”, laat de ANWB op Twitter weten.

Volgens een woordvoerder kampen automobilisten vooral met startproblemen en vastgevroren handremmen. ,,Het was al druk, maar omdat de kou aanhoudt neemt de verder drukte toe”, aldus de ANWB.

Woensdag hielp de Wegenwacht ongeveer 5500 leden met pech. Dat was aanzienlijk meer dan op een normale woensdag. ,,We zetten nu extra wegenwachten in en ook op de alarmcentrales worden extra mensen ingezet”, aldus de ANWB.

Om ervoor te zorgen dat een vastgevroren handrem ontdooit, adviseert de Wegenwacht de motor te starten en de auto warm te laten worden. ,,Dat kan even duren, maar uiteindelijk kun je de auto dan wel weer van de handrem halen”.