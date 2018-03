Vorst funest voor waterleidingen en -meters

Door de strenge vorst zijn op honderden plaatsen in Nederland waterleidingen bevroren. Monteurs van drinkwaterbedrijven hebben het druk met het vervangen van kapotgevroren leidingen en watermeters. Bij de klantenservice van Vitens, met 5,6 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf, staat de telefoon roodgloeiend. ,,Om kwart over elf vanmorgen hadden we al 579 telefoontjes gekregen, fors meer dan normaal”, vertelt een woordvoerster.

,,De snerpende oostenwind in combinatie met de vorst zorgt voor veel schade.” Evides, dat onder meer Rotterdam en Zeeland van water voorziet, kreeg donderdagochtend vijfhonderd meldingen binnen. ,,Tien tot twaalf keer zoveel als normaal. Alle beschikbare monteurs zijn aan het werk”, aldus een woordvoerster. Problemen ontstaan vooral in ruimtes die niet goed zijn geïsoleerd of tochten, vertelt ze.

Kosten door vorstschade zijn voor de klant. Evides rekent bijvoorbeeld minimaal 231 euro voor een nieuwe watermeter. De drinkwaterbedrijven geven volop tips om het niet zover te laten komen. ,,Zorg dat de ruimte waar de watermeter zich bevindt warm blijft. Laat bijvoorbeeld af en toe de gangdeur openstaan, controleer goed op tochtgaten en pak de meter in met een deken of bubbeltjesplastic”, adviseert de woordvoerster van Evides.

Waterputten isoleren en buitenkranen afsluiten en aftappen voorkomt ook problemen. Als leidingen toch bevriezen, valt daar soms nog wel iets aan te doen. ,,Probeer eerst om de leiding of watermeter met een föhn te ontdooien”, luidt het advies van Brabant Water. Het Brabantse drinkwaterbedrijf meldt desgevraagd dat de gevolgen van de vorst daar tot nu toe wel meevallen. ,,We hebben maar een kleine verhoging van het aantal storingen. Onze buitenwerkzaamheden hebben we wel aangepast. Met deze kou kunnen we geen leidingen vervangen en schoonspoelen.”