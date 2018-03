Zo geef je een oprecht compliment aan een collega

Wanneer heb jij voor het laatst je collega een compliment gegeven? Volgens flirtcoach Suzanne Penning doen we dit te weinig op de werkvloer. We zijn goed in het geven van feedback, maar die mist vaak waardering voor de persoon. Wat zit je haar leuk is volgens haar een no-go. “De woorden ‘leuk’ en ‘tof’ zijn loze woorden geworden.”

Op Nationale Complimentendag hebben Suzanne en haar collega’s van Flirtcompany het druk. “Wij worden ingehuurd om mensen complimenten te geven. Nederlanders vinden het spannend om een compliment te geven en lastig om er een te ontvangen. Het zit niet in onze cultuur om ‘dank je wel’ te zeggen. Daarbij hebben we het gevoel dat we meteen een compliment terug moeten geven.”

Een compliment werkt beter dan bonus

Complimenten verbeteren de werksfeer, volgens Suzanne. “Een beloning voor gedrag werkt veel effectiever dan een bonus. Een compliment is een directe beloning, waarbij een bonus altijd achteraf is. Dan ben je niet meer in dat moment of bezig met dat project. Werknemers worden gelukkiger en gaan harder werken als ze zich gewaardeerd voelen.”

Een écht compliment is een compliment waarin je de toegevoegde waarde die iemand heeft, benoemt. “Als je tegen iemand zegt dat hij zijn werk goed gedaan heeft, zie je die persoon niet voldoende. Een echt compliment is bijvoorbeeld: “Wat fijn dat je met zoveel aandacht iedereen hebt weten te motiveren in het volbrengen van dit project.”

Heeft Suzanne nog tips hoe we onze collega’s complimenten kunnen geven?

Tips:

“Een compliment moet eerlijk en oprecht zijn. Dat is essentieel. Geef geen compliment om maar iets te zeggen en ga geen complimenten bedenken. Als je voelt dat iemand iets goed heeft gedaan, dan zeg je dat.”

“Hoe specifieker het compliment, des te meer het kan binnenkomen bij de ontvanger.”

“Geef ook eens een compliment dat over de persoon zelf gaat en dus niet over werk. Bijvoorbeeld: ‘jij bent een persoon die mensen motiveert en aandacht geeft, waardoor ze zich gezien voelen. Dit inspireert andere mensen, zoals ik’.”

“Een compliment moet positief zijn en dus niet verpakt zijn als feedback. Een compliment moet op zichzelf staan, dus niet eerst feedback geven en dan een compliment, zoals ‘Je hebt goed werk geleverd, maar als je dit of dat had gedaan, was het nog beter geweest’.”

“Vermijd de woorden ‘leuk’ en ‘tof’. Dit zijn loze en nietszeggende woorden, die geen enkele betekenis hebben.”

“Non-verbale communicatie draagt bij aan een compliment: kijk iemand aan als je een compliment geeft, glimlach erbij en zorg ervoor dat je vlakbij iemand staat. Geef geen compliment vanachter je bureau of via Whatsapp, maar loop even naar iemand toe.”

Lees ook: