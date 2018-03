1,3 miljoen Nederlanders slechthorend

Zo’n 1,3 miljoen Nederlanders van zestig jaar of ouder hebben moeite met hun gehoor in rumoerige ruimtes. Volgens kenniscentrum VeiligheidNL is slechthorendheid een groeiend probleem dat vaak wordt verwaarloosd.

Gemiddeld wachten slechthorenden volgens de organisatie zeven tot tien jaar met het zoeken van professionele hulp. ,,Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal omdat verwaarlozing ervan een grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming”, stelt VeiligheidNL op ‘World Hearing Day’.

Het expertisecentrum wijst er ook op dat er een verband is tussen ouderdomsslechthorendheid en ontwikkelen van dementie.

Gehoorverlies is een wereldwijd probleem. Naar verwachting verdubbelt het aantal slechthorende mensen tot 900 miljoen in 2050. Die stijging wordt veroorzaakt door de algehele groei van de wereldbevolking en de vergrijzing.

De Hoorstichting en VeiligheidNL gaan de komende maanden onderzoek doen naar beweegredenen om niet tijdig hulp te zoeken bij gehoorproblemen.