Dit zijn de tuintrends van 2018

Nog even en we kunnen weer heerlijk in onze tuin zitten. Ook dit jaar zijn er weer een aantal trends op het gebied van kleur, materiaal, decoratie en meubels die niet mogen ontbreken. Wat dacht je van een comfortabel ligbed van gras? Juist ja, laat die lente maar komen!

Koken in de tuin

De moestuin heeft al jaren geleden haar intrede gemaakt en is voor velen van ons niet meer weg te denken. De trend ‘groente uit eigen tuin’ nemen we ook dit jaar mee, maar wel met wat extra’s. In 2018 staat koken in de tuin centraal, waarbij de tuin van alle gemakken is voorzien. Alleen een barbecue is niet meer voldoende. Een uitgebreide buitenkeuken, een buitenhaard en zelfs eetbare bloemen en verse kruiden horen er nu bij.

Ligbed van gras

Wil je weleens wat anders dan een ligstoel met een kussen in je tuin? Dat komt goed uit, want dit jaar liggen we op een comfortabel ligbed van gras; door ons zelf gemaakt wel te verstaan. Ideaal om op te zonnen, een middagdutje op te doen of om op te picknicken. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal soort gras dat als matras dient, die makkelijk te onderhouden is en zacht aanvoelt.

Kleuren

Alsof de tuin zelf nog niet groen genoeg is, is groen dé kleur voor in de tuin dit jaar. Je kunt kiezen voor basic kleuren voor je tuinmeubelen en met decoratie en kussens groene tinten aanbrengen. Een andere trend zijn loungesets met donkergroene en donkerblauwe loungekussens. Ook flessengroen is een geliefde kleur.

Zo binnen zo buiten

De tuin wordt steeds meer een onderdeel van ons huis. Dit betekent dat je de woonstijl van je interieur doortrekt naar de tuin. Kies dus voor dezelfde materialen en kleurtinten die je in je woonkamer gebruikt. Maak je tuin en terras tenslotte met leuke accessoires op een speelse manier af. Wil je inspiratie opdoen? Ga dan naar Tuinmeubelshop.

Materiaalsoorten

Dit jaar mag er flink gecombineerd worden met verschillende materiaalsoorten, zowel binnenshuis als in de tuin. De combinatie van hout met staal of aluminium werkt goed. Zo kan je voor meubels van aluminium kiezen in combinatie met houten accessoires. Ook kunststof met de houtsoort teak is een nieuwe trend op het gebied van tuinmeubelen.