Gesprek Mies met Cruijff opnieuw te zien

Een interview dat Mies Bouwman in 1975 had met Johan Cruijff wordt zaterdag opnieuw uitgezonden door NPO 1. De maandag overleden presentatrice sprak de voetballer en zijn vrouw Danny destijds in hun bungalow bij Barcelona. Cruijff speelde in die jaren bij FC Barcelona.

De herhaling, zaterdag om 17.00 uur, is een eerbetoon aan het journalistieke vakmanschap van Mies. Het interview is mooi bewaard gebleven, in kleur, en duurt 50 minuten, aldus AVROTROS.

Naar een herhaling op NPO 1 van een aflevering van het spelprogramma Eén van de acht, uit 1972, keken woensdagavond 1,1 miljoen mensen. Een door Ivo Niehe samengesteld in memoriam trok maandagavond bijna 1,2 miljoen kijkers.

Mies Bouwman overleed maandag op 88-jarige leeftijd. Komende dinsdag is de uitvaart in crematorium Amersfoort, aan de Dodeweg in Leusden.