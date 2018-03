Kandidaat FVD: ‘dommer door homorechten’

De nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FVD) Yernaz Ramautarsing heeft in een discussiegroep via Whatsapp een betoog gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, meldt De Telegraaf. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus „dommer van wordt.” Geen haat gewoon feiten”, citeert de krant een appbericht van Ramautarsing in de groep.

De krant heeft een deel van de gespreksgeschiedenis van de groep, die het grootste deel van de tijd ‘polariserende politici’ zou worden genoemd en waarin met linkse en rechtse jongeren fel zou worden gediscussieerd, en screenshots van andere delen in handen. Ook zou het Amsterdamse kandidaat-gemeenteraadslid, dat ooit in een interview de omstreden uitspraak deed dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen, laten blijken dat hij vindt dat het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen.

Over blanke mensen die zijn stellingen over zelfbehoud niet onderschrijven, stelt Ramautarsing zelden een ras te hebben meegemaakt met zoveel zelfhaat en weinig behoefte tot zelfbehoud. ,,White people crazy”, voegt hij daar aan toe. Later voegt hij daar volgens de krant wel aan toe zelf het resultaat van raciale menging te zijn en niet tegen diversiteit te zijn.

Als Ramautarsing krijgt voorgelegd dat FVD-leider Thierry Baudet in het verleden zou hebben gezegd in een hoofdzakelijk blank land of wereld te willen leven, geeft hij aan dat gezien de dreigingen uit niet-blanke landen best te snappen. Ook schrijft hij: ,,Blanke immigranten zorgen doorgaans voor minder problematiek, kosten de staat minder.”