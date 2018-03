Knapen wist niet van seksschandaal Oxfam

Voormalig staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen zegt dat hij niets heeft geweten van het seksschandaal bij Oxfam. ,,Ik lees het nu ook in de krant”, zegt Knapen in De Telegraaf.

,,De feiten zoals ik ze nu hoor, waren me totaal onbekend. Ik weet niet wie wat op welk moment heeft geweten. En zulk schrijnend wangedrag vergeet je niet”, aldus de voormalige bewindsman, die tegenwoordig voor het CDA in de Eerste Kamer zit.

De Nederlandse tak van de hulporganisatie, Oxfam Novib, informeerde het ministerie over de misstanden in april 2012, schrijft de krant. Knapen, die toen staatssecretaris was, vraagt zich af waarom destijds niets met die informatie is gedaan.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, destijds directielid bij Oxfam Novib, trok donderdag het boetekleed aan. In een interview met RTL Nieuws zei hij dat hij ,,in algemene zin” van de misstanden op de hoogte was. ,,Ik betreur het dat ik destijds niet meer heb doorgevraagd. Aan de slachtoffers bied ik persoonlijk mijn excuses aan”, zei Van der Lee.