Belaagd kosjer restaurant krijgt camera’s

Het Israëlische restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam krijgt de komende tijd cameratoezicht. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft daartoe besloten in overleg met de politie.

Het restaurant werd in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde keer in korte tijd belaagd. Deze keer werd er iets tegen de ruit gegooid, waardoor een grote ster in het glas ontstond. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er een anti-joods motief achter het vandalisme zit.

De camera’s worden nog vrijdag geïnstalleerd en blijven minimaal vier weken hangen.

Vorig jaar sloeg een Syrische vluchteling met een knuppel de ramen van het kosjere restaurant in. In januari werd HaCarmel opnieuw belaagd, toen werden de ramen besmeurd.