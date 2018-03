Remco Campert (88) stopt bij Elsevier

Schrijver Remco Campert (88) stopt na bijna zeventig jaar met zijn werkzaamheden voor Elsevier, meldt hoofdredacteur Arendo Joustra. ,,En dat is ontzettend jammer, want het waren elke week weer prachtige stukjes.” Campert schreef de rubriek ‘Dagelijksheden’ over allerlei onderwerpen uit zijn dagelijks leven.

Volgens Joustra kenmerken de stukjes zich ,,door een onnadrukkelijk, maar overrompelend taalgebruik. In zijn miniatuurtjes komt de wereld even tot stilstand, wachtend op een nieuwe dag. Die gelukkig steeds weer verschijnt.”

Het eerste stukje van Campert verscheen op 18 augustus 1951 in het weekblad. Zijn vader Jan Campert (schrijver van het bekende verzetsgedicht ‘Het lied der achttien dooden’) schreef ook voor Elsevier, van 1923 tot 1938.