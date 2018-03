Rutte: afspraak is afspraak in Europa

Afspraken in de Europese Unie moeten worden nagekomen. Europa is geen keuzemenu waaruit naar believen kan worden geplukt.

Daarop hamerde premier Mark Rutte in Berlijn tijdens een toespraak over de toekomst van EU. Het nakomen van afspraken en beloftes is nodig. Het ondermijnt anders het draagvlak voor de noodzakelijke Europese samenwerking.

,,Steeds vaker lijkt het dat lidstaten vinden dat afspraken terzijde kunnen worden geschoven als het nationaal even tegenzit. Wel de lusten, niet de lasten”, laakt Rutte. Maar afspraak is afspraak, zo zei hij. ,,Solidariteit vergt verantwoordelijkheid.”

Bij die samenwerking moeten de lidstaten niet hun eigenheid opgeven. ,,Dat het Nederlands elftal ontbreekt op het komende wereldkampioenschap voetbal kan geen reden zijn om te pleiten voor een Europees elftal op het WK in 2022. We gaan er als Nederland gewoon voor zorgen dat we er zelf weer bij zijn.”