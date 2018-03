Toespraken Rutte en May over in en uit de EU

Premier Mark Rutte vertelt vrijdagmiddag in Berlijn hoe hij verder wil met de Europese Unie. Vrijwel tegelijkertijd laat de Britse premier Theresa May weten hoe zij verder wil buiten de EU.

Toeval of niet, beide toespraken zullen niet ongehoord blijven. Over de Europese rede van Rutte in de Duitse hoofdstad was al commotie in de Tweede Kamer. De linkse oppositie en regeringspartijen CDA en D66 wilden vooraf weten wat hij gaat zeggen. PvdA-leider Lodewijk Asscher schamperde dat Rutte doorgaans het ‘grote verhaal’ schuwt onder het motto: voor visie moet je naar de oogarts.

De premier weigerde het verzoek om inzage vooraf, maar liet wel weten dat de speech deel uitmaakt van de Nederlandse pogingen om ,,effectieve coalities” met andere landen te sluiten. Hij zal onder meer de Europese begroting, de versterking van de euro, klimaat, migratie en veiligheid aankaarten en hij wil met concrete voorstellen komen.

Rutte houdt de rede op uitnodiging van de Bertelsmann Stiftung, een stichting die zich onder meer bezighoudt met maatschappelijke ontwikkelingen. De premier is inmiddels een van de langstzittende regeringsleiders in de EU. Naar verluidt zitten alle EU-ambassadeurs in Berlijn in de zaal, ook de Britse.