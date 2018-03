‘Uitspraken FVD’er misselijkmakend’

Afschuwelijk en misselijkmakend. Zo reageert lijsttrekker van D66 in Amsterdam Reinier van Dantzig op uitspraken over onder meer homorechten die de nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FVD) Yernaz Ramautarsing zou hebben gedaan. Ook de VVD Amsterdam reageert verbolgen.

De Telegraaf meldde vrijdagavond dat Ramautarsing in een discussiegroep via Whatsapp een betoog heeft gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Ook zou Ramautarsing, die ooit in een interview de omstreden uitspraak deed dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen, in een van de discussies hebben laten blijken dat hij vindt dat het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen.

D66’er Van Dantzig twittert het vreselijk te vinden dat ,,de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FVD”.