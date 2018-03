Veel animo belastingaangifte op eerste dag

Op de eerste dag dat het kon, hebben donderdag meer dan 400.000 Nederlanders hun belastingaangifte gedaan. Nooit eerder registreerde de Belastingdienst op 1 maart zo veel aangiftes. Vorig jaar waren het er volgens het ministerie van Financiën tussen de 300.000 en 320.000.

,,1 maart is altijd een dag waarop veel mensen hun aangifte indienen”, aldus een woordvoerder. ,,Ook op de laatste dagen van maart en april voldoen veel Nederlanders aan hun verplichting voor de inkomstenbelasting.” Aangifte doen kan tot 1 mei. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Ruim vier van de vijf (83 procent) belastingplichtigen vinden het fijn dat veel gegevens voor particulieren al door de fiscus zijn ingevuld. Mede daardoor is ruim de helft van de belastingplichtigen (57 procent) binnen een uur klaar met de aangifte.

De computerservers waren op de eerste dag berekend op de grote toestroom. ,,De systemen hebben goed gedraaid en mensen hebben zonder storingen hun aangifte kunnen doen”, aldus directeur Particulieren Eline Spros vrijdag.

Dit jaar kregen 7,9 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers.