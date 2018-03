Vrienden Orlando halen veel geld op

Vrienden van Orlando Boldewijn, de jongen die dood werd gevonden in de Haagse wijk Ypenburg, hebben al meer dan 35.000 euro ingezameld om hem ‘het beste afscheid ooit’ te geven. Het bedrag is bijeengebracht door ruim 1740 donateurs, zo is te zien op de crowdfunding-pagina Geef.nl.

De initiatiefnemers hadden 33.000 euro als streefbedrag. Met het geld willen ze een begrafenis met veel muziek regelen, een kist, een grafsteen en een feest voor iedereen die Orlando kende.

De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd in de laatste uren van Orlando. Het lichaam van de zeventienjarige jongen, die ruim een week vermist was, werd maandag in het water gevonden in Ypenburg. Hij had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis. Er is volgens de politie nog geen verdachte in beeld.

Om meer duidelijkheid over zijn dood te krijgen deelt de politie flyers uit in de omgeving en zijn zogenoemde stoepborden neergezet, waarmee getuigen wordt gevraagd zich te melden.