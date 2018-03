Waylon kiest Outlaw In ‘Em

Waylon gaat met het nummer Outlaw In ‘Em naar het Eurovisiesongfestival. De zanger, die Nederland in mei vertegenwoordigt, maakte zijn keuze vrijdagavond bekend in De Wereld Draait Door.

De afgelopen dagen zong Waylon vijf kanshebbers in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk. Ook Back Together, The World Can Wait, Thanks But No Thanks en That’s How She Goes werden positief ontvangen, maar de 37-jarige zanger besloot met Outlaw In ‘Em naar Portugal te gaan. Daar staat hij op 10 mei in de tweede halve finale van het songfestival. Als Waylon genoeg punten krijgt, mag hij Outlaw In ‘Em op 12 mei nogmaals ten gehore brengen tijdens de finale.