Waylon maakt songfestivalnummer bekend

Met welk liedje gaat Waylon naar het Eurovisiesongfestival in Lissabon? Wordt het Back Together, Outlaw In Em of The World Can Wait? Of heeft Waylon wellicht gekozen voor That’s How She Goes of Thanks But No Thanks? Het antwoord op deze vraag komt vrijdagavond in De Wereld Draait Door op NPO 1.

Waylon zong de afgelopen vijf werkdagen steeds een van de liedjes in het programma en liet daarbij de kijker in het ongewis welk liedje hét nummer zou zijn. Voor de kijker viel er sowieso niets meer te kiezen. Waylon weet al ruim een maand met welk liedje hij in mei naar Portugal afreist.

AVROTROS wilde oorspronkelijk wel dat de mensen thuis konden meedenken, maar Waylon drong zijn keuze door toen bij The Voice of Holland een van de favorieten naar huis werd gestuurd na stemmen van het publiek. ,,Ik dacht: laat ik dat maar voorkomen”, zei Waylon vorige week in DWDD. ,,Diezelfde avond heb ik, misschien in allerijl en toch pissig, besloten om het nummer zelf te kiezen.”

Met zijn eigen keuze staat Waylon op 10 mei in de tweede halve finale van het songfestival. Als hij voldoende punten krijgt mag hij door naar de finale op 12 mei in de Portugese hoofdstad.