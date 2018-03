‘FVD was gewaarschuwd voor Ramautarsing’

Forum voor Democratie is begin vorig jaar al gewaarschuwd voor Yernaz Ramautarsing, de nummer twee van de Amsterdamse FVD-lijst. Op 2 januari 2017 schreef Robert de Haze Winkelman, die onlangs uit de partij werd gezet, in een mail aan partijleider Thierry Baudet dat Ramautarsing ,,een potentiële tijdbom” is.

Winkelman zat op dat moment in de commissie die kandidaat-Kamerleden voor FVD selecteerde. Hij zegt dat hij zich ernstige zorgen maakte over de denkbeelden van Ramautarsing. ,,Maar ondanks de waarschuwing is hij zonder overleg op nummer twee van de Amsterdamse lijst gezet, wat aantoont dat FVD een antidemocratische beweging is. Het landelijk bestuur bepaalt de lokale lijn”, aldus Winkelman zaterdag.

Ramautarsing kwam vrijdag in het nieuws toen bekend werd dat hij in een discussiegroep via Whatsapp een betoog steunde dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus ‘dommer van wordt’. Geen haat gewoon feiten”, citeerde De Telegraaf een appbericht van Ramautarsing in die groep.

Eerder veroorzaakte de Amsterdammer ophef door in een interview te zeggen dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen. Baudet weigerde zich van die mening te distantiëren, wat weer leidde tot kritische woorden van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Winkelman stelde in de mail aan Baudet voor dat Ramautarsing beter eerst fractiemedewerker zou kunnen worden, omdat een Kamerlidmaatschap ,,redelijk dramatisch” zou kunnen uitpakken. In zijn ogen heeft Ramautarsing tunnelvisie en geen enkele nuance en is hij ,,dogmatisch en zelfs wat primitief”.

De Haze Winkelman (oud-VVD-senator) en zijn vrouw, voormalig VVD-Statenlid Betty Jo Wevers, werden begin deze maand uit FVD gezet omdat ze ,,geprobeerd hebben het partijbestuur over te nemen”. Het paar pleitte voor meer democratie en sprak van een schrikbewind binnen FVD.