Ramautarsing trekt zich terug

Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FVD) trekt zich terug. Dat maakte hij op het Twitteraccount van de partij bekend, nadat er ophef was ontstaan over zijn uitspraken over homo’s.

,,De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden. In reactie op deze consternatie heb ik besloten om me – in het belang van FVD – terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.”

Ramautarsing had in een discussiegroep via WhatsApp een betoog gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, meldde De Telegraaf eerder. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus „dommer van wordt.” Geen haat gewoon feiten”, citeert de krant een appbericht van Ramautarsing in de groep.

,,Tijdens de openbaar geworden discussies heb ik advocaat van de duivel gespeeld en stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het hier een vrije en vrijblijvende uitwisseling van ideeën betrof, maar dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest waarvoor ik de consequenties op me neem. Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt. Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemáál geen standpunt van FVD! – en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn”, schrijft hij.

Eerder veroorzaakte de Amsterdammer al ophef door in een interview te zeggen dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen. De voorman van FVD, Thierry Baudet, weigerde zich van die mening te distantiëren, wat weer leidde tot kritische woorden van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Voor Baudet was dit aanleiding om Ollongren te vervolgen voor smaad en laster.