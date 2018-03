Waylon wil ieder jaar wel naar songfestival

Waylon heeft zaterdag voor het eerst met zijn band zijn songfestivalnummer Outlaw in ‘Em live ten gehore gebracht. Dat deed hij in poppodium de Vorstin in Hilversum, tijdens een speciale uitzending van het programma Muziekcafé op Radio 2.

De zanger zegt na afloop in zijn kleedkamer dat hij goede reacties krijgt op het liedje waarmee hij in mei Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival in Lissabon. ,,Dat is altijd maar afwachten natuurlijk, zeker met iets dat zo uitgesproken is. Hopelijk blijft er zoveel steun, dan kunnen we fluitend met de winst naar huis. Het geeft een fijn gevoel dat vanaf het begin af aan het gros van Nederland er achter staat. Je hebt altijd azijnzeikers, dat mag ook. Het is de moeite waard om de nek uit te steken.”

Waylon noemt het ,,te gek” dat hij voor de tweede keer kan meedoen aan het songfestival. ,,Nederland mag me ieder jaar wel sturen. Het is een van de grootste podia die je kunt krijgen als artiest en waar je iets van jezelf mag laten zien en je de eer krijgt om je land te vertegenwoordigen. Ik doe dat met trots en neem het bloedserieus, ook al doe ik het op mijn eigen manier.”

Hij houdt zich niet bezig met de concurrentie tijdens de halve finale op 10 mei. ,,Mensen noemen het de poule des doods. Ik snap dat niet zo. We kennen nog niet eens alle liedjes. Het is zaak om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven.”

Waylon had zijn publiek vooraf gevraagd het miniconcert niet te filmen. Niet iedereen hield zich daaraan. ,,Het viel nog mee”, zei de zanger. Hij noemt het irritant voor artiesten om tijdens optredens alleen maar naar telefoons te kijken. ,,Als je naar een concert gaat en je hebt de hele tijd zo’n telefoon voor je gezicht, dan heb je het eigenlijk niet meegemaakt. Dan kun je net zo goed een dvd kopen.”

De zanger neemt zich voor om nog minstens tien kilo af te vallen voordat hij naar Portugal afreist. ,,Vijftien kilo zou ideaal zijn. Na elk optreden snacken we met de band. Dat is mega slecht eigenlijk, maar zo lekker. Met dat afvallen komt het goed, gewoon twee weken niet eten.”