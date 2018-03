FVD-lijsttrekker: reactie Ramautarsing moedig

AMSTERDAM (ANP) -Lijsttrekker van Forum voor Democratie (FVD) in Amsterdam Annabel Nanninga vindt het besluit van Yernaz Ramautarsing zich terug te trekken als kandidaat van haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam ,,moedig en waardig”. Dat meldt ze zondag op Twitter. Ook is ze opgelucht dat hij afstand heeft genomen van zijn uitspraken waarover de afgelopen dagen ophef was ontstaan.

Vrijdagavond maakte De Telegraaf bekend dat Ramautarsing, de nummer twee van de Amsterdamse lijst van FVD, in een discussiegroep via WhatsApp een betoog steunde dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Ook zou Ramautarsing, die ooit al eens in een interview de omstreden uitspraak deed dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen, in een van de discussies hebben laten blijken dat hij vindt dat het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen.

Zaterdag maakte Ramautarsing bekend zich terug te trekken vanwege de ophef die ontstond vanwege zijn uitspraken. Hij blijft wel op de kieslijst staan, aangezien die al is vastgesteld, maar een eventuele zetel neemt hij niet in. ,,Tijdens de openbaar geworden discussies heb ik advocaat van de duivel gespeeld en stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta’’, liet Ramautarsing zaterdag weten. Hij stelde met name afstand te willen nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt. ,,Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemáál geen standpunt van FVD! – en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn.”

Nanninga retweette de verklaring van Ramautarsing zaterdag al. ,,Nodeloos te zeggen dat ook ik en de andere kandidaten van FVD het volstrekt oneens zijn met die citaten”, twitterde ze zondag.